Lanús venceu a Universidad de Chile por 1 a 0 e garantiu vaga na final da Sul-AmericanaDivulgação/Lanús

Publicado 30/10/2025 22:30

Rio - O Atlético-MG conheceu nesta quinta-feira (30) o adversário da final da Sul-Americana. O Lanús, da Argentina, venceu a Universidad de Chile por 1 a 0, no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, e disputará a decisão da competição novamente após cinco anos.

Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, em Santiago, a definição do último finalista ficou para a partida na Argentina. Jogando em casa e embalado por sua torcida, que lotou o estádio, o Lanús foi superior desde o apito inicial e venceu com gol de Rodrigo Castillo.

O Lanús disputará a final da Sul-Americana pela terceira vez na história. Em 2013, o time argentino venceu a Ponte Preta e conquistou o seu único título da competição. Já em 2020, foi derrotado pelo Defensa y Justicia e terminou vice-campeão.

Do outro lado, o Atlético-MG eliminou o Independiente del Valle, do Equador, e terá a chance de conquistar mais um título continental. O Galo é campeão da Libertadores, Recopa e Copa Conmebol. A final da Sul-Americana está marcada para o dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai.