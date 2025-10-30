Lanús venceu a Universidad de Chile por 1 a 0 e garantiu vaga na final da Sul-AmericanaDivulgação/Lanús
Lanús vence e será o adversário do Atlético-MG na final da Sul-Americana
Time argentino venceu a Universidad de Chile por 1 a 0
Vini Jr posta foto treinando com camisa do Flamengo
Peça tem o número e nome do ex-jogador Ibson
Zagueiro do San Lorenzo entra na mira do Botafogo, diz imprensa argentina
Jogador, de 27 anos, é titulare despertou interesse também nos Estados Unidos
Comitê desiste de organizar primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports na Arábia Saudita
Entidade olímpica não explicou os motivos
Jorginho celebra vaga na final: 'Trazer essa alegria para nossa cidade nesse momento difícil'
Flamengo empatou com o Racing e avançou à decisão da Libertadores
