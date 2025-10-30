Sede do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, na Suíça - Divulgação/COI

Sede do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, na Suíça

Publicado 30/10/2025 19:30 | Atualizado 30/10/2025 19:46

Rio - O Comitê Olímpico Internacional (COI) desistiu nesta quinta-feira (30) de organizar a primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports, previstos para 2027, na Arábia Saudita. A decisão foi um revés para a nova competição e para as ambições esportivas do país do Golfo.

A entidade olímpica e o Comitê Olímpico Saudita, que fecharam em 2024 um acordo inédito de 12 anos sobre o projeto, "chegaram a um acordo mútuo para encerrar sua cooperação no contexto dos Jogos Olímpicos de eSports". Em comunicado, o COI não revelou os motivos.

Apesar do contratempo, a entidade olímpica garante que não desistiu de organizar os Jogos Olímpicos de eSports paralelamente aos eventos tradicionais. Tanto a Arábia Saudita quanto o Comitê Internacional "estão determinados a continuar seus respectivos objetivos nesse tema, cada um seguindo seu próprio caminho".

O COI, que há anos demonstra preocupação em acompanhar de perto a evolução da prática esportiva para não deixar sua audiência envelhecer, afirma querer "adotar uma nova abordagem" aos Jogos de esportes eletrônicos, que ainda será definida. O projeto lançado em 2023 pela comissão de eSports volta ao ponto de partida, sem anfitrião nem prazo, e com inúmeros desafios a superar para introduzir os esportes eletrônicos no universo olímpico.

Além das negociações com os desenvolvedores de jogos, também é necessário criar as seleções nacionais, desenvolver programas antidoping e de controle de integridade das competições, e selecionar as provas seguindo os critérios de "não violência" estabelecidos pelo COI. O objetivo é "organizar a primeira edição o mais rápido possível".

O primeiro assunto a resolver agora é encontrar um anfitrião interessado. O acordo inédito com a Arábia Saudita foi fechado sem concorrência e por uma duração nunca vista na história olímpica, com edições anunciadas até 2037 no Golfo. Em junho de 2023, o COI organizou uma primeira "semana olímpica de eSports" em Singapura, que convenceu a entidade a continuar por esse caminho.