Rio - A Conmebol abriu expediente disciplinar contra Gonzalo Plata por causa da expulsão no empate sem gols com o Racing, na noite de quarta-feira (30). O resultado garantiu o Flamengo na final da Libertadores.
"O informe apresentado pelo árbitro da partida, no qual se baseia o presente processo disciplinar, afirma textualmente que a expulsão do jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez se deu por: 'Conduta violenta; Golpe deliberadamente o adversário com sua mão nos genitais do rival quando a bola não estava em jogo'", diz um trecho do documento.
O expediente foi aberto por infração ao artigo 14.1, letra c), que fala sobre "suspensão por pelo menos duas (2) partidas na competição ou por um período específico por conduta violenta contra jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais".
Com a expulsão, Plata virou desfalque no Flamengo para a final da Libertadores. Por meio da assessoria de imprensa, o clube informou que teve acesso à súmula do jogo nesta quinta-feira (30) e que ainda estuda quais medidas tomará.