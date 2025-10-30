Plata em ação durante o jogo entre Racing e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Conmebol abre expediente disciplinar contra Plata, expulso na semi da Libertadores
Atacante do Flamengo recebeu o cartão vermelho durante o segundo tempo do jogo contra o Racing
Jorginho celebra vaga na final: 'Trazer essa alegria para nossa cidade nesse momento difícil'
Flamengo empatou com o Racing e avançou à decisão da Libertadores
Filipe Luís pode igualar feito de Renato Gaúcho na Libertadores; entenda
Treinador do Flamengo pode se tornar o segundo brasileiro a conquistar o título da competição como jogador e técnico
Conmebol divulga imagem da bola da final da Libertadores
Decisão em Lima tem o Flamengo garantido, após eliminar o Racing
Léo Ortiz retorna de lesão e ajuda Flamengo a avançar na Libertadores
Jogador, de 29 anos, era dúvida por causa de um estiramento no ligamento do tornozelo e foi titular contra o Racing
Arrascaeta manda recados a quem subestimou o Flamengo na Libertadores
Meia uruguaio exalta desempenho do do Rubro-Negro nos últimos anos
