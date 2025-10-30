Bola da final da Libertadores, Cumbre tem as cores do torneio - Divulgação

Bola da final da Libertadores, Cumbre tem as cores do torneioDivulgação

Publicado 30/10/2025 16:15

Flamengo já sabe qual é a bola oficial da final da Libertadores , com a qual jogará no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, contra LDU ou Palmeiras. A Conmebol e a Puma divulgaram nesta quinta-feira (30) a Cumbre.

Com as cores do torneio continental, dourado e preto, em detalhes no branco, a bola busca simbolizar prestígio, emoção e glória. A ideia do design é remeter ao "brilho do troféu e ao espírito de excelência que define o futebol da região".

A bola da final da Libertadores já está disponível nas lojas físicas da Puma, em São Paulo, e da Decathlon. E os modelos custam a a partir de R$ 169,99.

Flamengo espera por adversário

Ao eliminar o Racing com o empate em 0 a 0 na Argentina, quarta-feira à noite, o Rubro-Negro se garantiu na quinta final de Libertadores de sua história. A primeira foi em 1981, quando sagrou-se campeão, e as outras três nos últimos sete anos: nos títulos de 2019 e 2022 e no vice de 2021.

O adversário do Flamengo sairá nesta quinta-feira, quando o Palmeiras recebe a LDU. Após perder por 3 a 0 na altitude de Quito, o clube paulista precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar. Ou ao menos de três para levar a disputa para os pênaltis.