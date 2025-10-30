Bola da final da Libertadores, Cumbre tem as cores do torneioDivulgação
Conmebol divulga imagem da bola da final da Libertadores
Decisão em Lima tem o Flamengo garantido, após eliminar o Racing
Léo Ortiz retorna de lesão e ajuda Flamengo a avançar na Libertadores
Jogador, de 29 anos, era dúvida por causa de um estiramento no ligamento do tornozelo e foi titular contra o Racing
Arrascaeta manda recados a quem subestimou o Flamengo na Libertadores
Meia uruguaio exalta desempenho do do Rubro-Negro nos últimos anos
Bayern de Munique parabeniza Flamengo por vaga na final da Libertadores
Clube alemão foi carrasco do Rubro-Negro no Mundial de Clubes
Veja a análise do VAR da expulsão de Plata, muito reclamada pelo Flamengo
Auxiliar foi quem viu a agressão, enquanto árbitro de vídeo admite imagem distante
Alex Sandro comemora vaga na final e exalta o grupo: 'Acostumado a jogar decisões'
Flamengo conquistou a classificação ao empatar com o Racing no El Cilindro
