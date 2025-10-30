Alex Sandro em ação no jogo entre Racing e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Alex Sandro comemora vaga na final e exalta o grupo: 'Acostumado a jogar decisões'
Flamengo conquistou a classificação ao empatar com o Racing no El Cilindro
Flamengo se aproxima de feito inédito ao chegar a nova final de Libertadores
Rubro-Negro vai em busca do tetra continental, em quarta final em sete anos
Galvão Bueno valoriza classificação do Flamengo e exalta Rossi: 'Pegou tudo'
Rubro-Negro contou com o brilho do goleiro para superar o Racing (ARG) e garantir vaga na final da Libertadores
Herói, Rossi confirma melhor fase no Flamengo com classificação na Libertadores
Goleiro rubro-negro foi decisivo nos dois jogos contra o Racing (ARG)
Saiba quanto o Flamengo já faturou com vaga na final da Libertadores
Rubro-Negro superou o Racing (ARG) e disputará mais uma decisão do torneio continental
Filipe Luís rasga elogios após classificação do Flamengo: 'Time com alma'
Rubro-Negro empatou com o Racing e avançou à final da Libertadores
