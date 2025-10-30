Alex Sandro em ação no jogo entre Racing e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 30/10/2025 10:50

Argentina - Alex Sandro exaltou o grupo após o empate por 0 a 0 com o Racing, que classificou o Flamengo à final da Libertadores. O lateral-esquerdo ressaltou que o time está acostumado a jogar decisões e celebrou a oportunidade de disputar mais uma com o manto.

"Sempre quando visto a camisa do Flamengo é um ótimo sentimento. Chegar em mais uma final com a camisa do Flamengo é algo especial não só para mim, mas também para todos. Nosso grupo é um grupo campeão, acostumado a jogar decisões, a jogar finais. Estamos preparados", disse Alex Sandro, na zona mista do El Cilindro'.

O Rubro-Negro, agora, já vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (1º), às 21h, para enfrentar o Sport no Maracanã. A partida é válida pela 31ª rodada da competição.

"Agora é voltar, descansar. Tem um próximo jogo muito difícil pelo Brasileiro. Nosso objetivo é o mesmo: ganhar todas as competições em que ainda estamos", completou o lateral-esquerdo.

Libertadores

Do outro lado da chave estão Palmeiras e LDU. Os dois times vão se enfrentar nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0. A grande decisão acontecerá em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

"Não tenho preferência. Confiamos muito na nossa equipe e temos que estar preparados para qualquer time que vier", ressaltou Alex Sandro.