Rossi teve participação essencial para garantir o Flamengo na decisão da LibertadoresJuan Mabromata / AFP
Em sua terra natal, o argentino somou quatro defesas, sendo três de finalizações de dentro da área, e ganhou o prêmio de melhor em campo. Uma, inclusive, nos acréscimos: Vietto, praticamente da marca do pênalti, bateu firme para o arqueiro espalmar, após desvio em Emerson Royal.
Antes, no Maracanã, já havia sido essencial na vitória por 1 a 0. Isso porque, aos 33 minutos da etapa inicial, quando o confronto ainda estava empatado, pegou bem um chute de Solari.
"Quero agradecer aos torcedores, que estiveram na Argentina e torceram no Brasil. Virar ídolo não depende de mim, são os resultados que trazem isso. Não sou eu quem decide. É com a torcida, que apoia sempre. Eu me sinto muito feliz aqui, cada dia me dedico mais para poder dar o meu melhor, para mostrar que todos podem confiar em mim", declarou o camisa 1.
Contratado ao Boca Juniors em julho de 2023, Rossi vive nesta temporada o seu melhor momento no Flamengo. O goleiro é um dos pilares do time comandado por Filipe Luís e foi fundamental nos embates por uma vaga na decisão da Libertadores.
De olho no adversário
"Seja quem for, estamos na final e isso nos deixa muito felizes. Viemos para classificar. Foi difícil, na raça, na paixão. Nós merecemos estar na final e é o que importa", ponderou Rossi.
