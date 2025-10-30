Rossi teve participação essencial para garantir o Flamengo na decisão da LibertadoresJuan Mabromata / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Buenos Aires - Rossi foi o grande nome do Flamengo na semifinal da Libertadores. Decisivo, o goleiro foi peça-chave na classificação rubro-negra à final do torneio continental. Na última quarta-feira (29), em meio à pressão do Racing (ARG), no El Cilindro, em Avellaneda, ele mostrou estar tranquilo para assegurar a meta e garantir o 0 a 0.
Leia mais: Saiba quanto o Flamengo já faturou com vaga na final da Libertadores

Em sua terra natal, o argentino somou quatro defesas, sendo três de finalizações de dentro da área, e ganhou o prêmio de melhor em campo. Uma, inclusive, nos acréscimos: Vietto, praticamente da marca do pênalti, bateu firme para o arqueiro espalmar, após desvio em Emerson Royal.

Antes, no Maracanã, já havia sido essencial na vitória por 1 a 0. Isso porque, aos 33 minutos da etapa inicial, quando o confronto ainda estava empatado, pegou bem um chute de Solari.

"Quero agradecer aos torcedores, que estiveram na Argentina e torceram no Brasil. Virar ídolo não depende de mim, são os resultados que trazem isso. Não sou eu quem decide. É com a torcida, que apoia sempre. Eu me sinto muito feliz aqui, cada dia me dedico mais para poder dar o meu melhor, para mostrar que todos podem confiar em mim", declarou o camisa 1.
Leia mais: Filipe Luís rasga elogios após classificação do Flamengo

Contratado ao Boca Juniors em julho de 2023, Rossi vive nesta temporada o seu melhor momento no Flamengo. O goleiro é um dos pilares do time comandado por Filipe Luís e foi fundamental nos embates por uma vaga na decisão da Libertadores.

De olho no adversário

Classificado, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para saber quem terá pela frente na final - dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A equipe equatoriana tem grande vantagem, já que na ida venceu por 3 a 0.
Leia mais: Bruno Henrique celebra vaga na final da Libertadores

"Seja quem for, estamos na final e isso nos deixa muito felizes. Viemos para classificar. Foi difícil, na raça, na paixão. Nós merecemos estar na final e é o que importa", ponderou Rossi.