Filipe Luís no jogo entre Racing e Flamengo Juan Mabromata / AFP

Publicado 30/10/2025 18:00 | Atualizado 30/10/2025 18:32

Rio - Finalista da Libertadores, Filipe Luís pode atingir um feito histórico. O treinador do Flamengo pode se tornar apenas o nono na história a conquistar o título da competição como jogador e técnico. Caso consiga alcançar a marca, ele também será o segundo brasileiro a conseguir.

O único brasileiro que conseguiu isso foi Renato Gaúcho, ambos com o Grêmio. Como jogador, conquistou o título da Libertadores em 1983. Depois, como treinador, alcançou a marca inédita entre os brasileiros com a conquista de 2017. O feito poderia ter vindo antes, mas ele perdeu a final com o Fluminense em 2008.

Filipe Luís disputará a sua quarta final de Libertadores com o Flamengo, sendo a primeira como treinador. Ele esteve presente nas conquistas dos títulos de 2019 e 2022, contra River Plate-ARG e Athletico-PR, respectivamente, além do vice-campeonato para o Palmeiras, em 2021.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo jogou por um empate para avançar à final da Libertadores pela quinta vez em sua história. O Rubro-Negro segurou a pressão do Racing e empatou sem gols, nesta quarta-feira (29), em Avellaneda, e assegurou a vaga na decisão continental.

Campeões da Libertadores como jogador e técnico:

Humberto Maschio: Racing (1967) / Independiente (1973)

Roberto Ferreiro: Independiente (1964 e 1965) / Independiente (1974)

Luis Cubilla: Peñarol (1960 e 1961) e Nacional (1971) / Olimpia (1979 e 1990)

Juan Martín Mujica: Nacional (1971) / Nacional (1980)

José Omar Pastoriza: Independiente (1972) / Independiente (1984)

Nery Pumpido: River Plate (1996) / Olimpia (2002)

Marcelo Gallardo: River Plate (1996) / River Plate (2015 e 2018)

Renato Gaúcho: Grêmio (1983) / Grêmio (2017)