Léo Ortiz chora após classificação do Flamengo à final da Libertadores - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Léo Ortiz chora após classificação do Flamengo à final da LibertadoresFoto: Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 30/10/2025 15:58

Rio - Após empatar sem gols com o Racing e garantir a vaga na final da Libertadores, nesta quarta-feira (29), o zagueiro Léo Ortiz não segurou a emoção. O jogador, de 29 anos, era dúvida depois de sofrer um estiramento no ligamento do tornozelo direito, mas conseguiu uma rápida recuperação e retornou ao time titular no jogo decisivo.

"Espero que eu possa voltar muitas vezes a esse lugar, mas não sei quando teria outra chance. Valorizo muito esse momento. Mesmo se as coisas não tivessem acontecido, acho que teria valido a pena, porque eu teria feito o que minha cabeça e meu coração mandaram, que é estar disputando essa semifinal pelo Flamengo. Mais feliz ainda de ter conseguido a classificação e tudo isso ter valido a pena", disse.

O zagueiro se lesionou no último dia 19 de outubro, na vitória contra o Palmeiras por 3 a 2, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Léo Ortiz foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto direto pela liderança. A lesão aconteceu após um lance com Vitor Roque, quando o atacante caiu sobre o tornozelo do jogador rubro-negro após um desarme dentro da área.

Na ocasião, o camisa 3 do Flamengo saiu do Maracanã com a perna imobilizada e foi direto para o hospital para realizar exames médicos, que detectaram um estiramento no ligamento do tornozelo direito. Desde então, iniciou o seu processo de recuperação. Para tentar acelerar o retorno, o zagueiro chegou a fazer quatro sessões de tratamento em 24 horas, tanto no Ninho do Urubu quanto em casa.

"Fiz uma força muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco para estar participando, vivendo esse momento, mesmo que bem longe das minhas condições normais. Eu falei também que não tinha jeito de eu ficar fora (do jogo de volta contra o Racing)", revelou o zagueiro.

Três dias depois da lesão contra o Palmeiras, Léo Ortiz foi relacionado para o jogo de ida da semifinal contra o Racing. No entanto, permaneceu no banco de reservas e não entrou em campo. Já contra o Fortaleza, pela 30ª rodada do Brasileirão, ele foi desfalque, pois queria se concentrar na recuperação e estar em condições de atuar no jogo de volta contra os argentinos.

Após seguir com o tratamento, o jogador tentou convencer a comissão de que estava apto, pois não queria correr o risco de ficar fora de uma partida importante para sua carreira. Mesmo no sacrifício, permaneceu em campo durante os 90 minutos. No início do jogo, o zagueiro começou a mancar e deu a entender que sentia dores no pé direito. Filipe Luís chegou a perguntar se estava tudo bem e planejou uma possível substituição, colocando Danilo para aquecer.

"Fiz uma força muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco para estar participando, vivendo esse momento. Mesmo que bem longe das minhas condições normais, e hoje eu falei também que não tinha jeito de eu ficar fora", revelou o zagueiro.

Léo Ortiz foi importante no jogo, principalmente no segundo tempo, após a expulsão de Plata, quando o Racing aumentou a pressão e empilhou bolas aéreas contra o Flamengo. Este foi o 52º jogo do zagueiro pelo Flamengo nesta temporada. Após o empate sem gols contra o time argentino em Avellaneda, o Rubro-Negro já contabiliza 29 partidas sem sofrer gols em 2025.