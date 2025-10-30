Gonzalo Plata foi o escolhido para substituir Pedro em Racing x Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 30/10/2025 11:11 | Atualizado 30/10/2025 11:19

chega a admitir que a única câmera que flagra o tapa do equatoriano não é a ideal.

A Conmebol divulgou o áudio do VAR sobre o lance da expulsão de Gonzalo Plata, por agressão a Marcos Rojo, na classificação do Flamengo sobre o Racing à final da Libertadores. O responsável pelo vídeo, Juan Lara,

Pela conversa entre o VAR e a arbitragem no campo, o grande responsável pela decisão de cartão vermelho é o auxiliar Claudio Urrutia. Por estar de frente aos dois jogadores, ele viu o momento do tapa.



"O jogador do Racing tenta levantar o do Flamengo pela camisa. E o jogador do Flamengo lhe dá um golpe, com o punho, nas genitais. Para mim, conduta violenta", disse Urrutia.



Momentos antes, o VAR declarou: “Olha, esse (Plata) aqui acertou um golpe, vai ter que expulsá-lo. Foi fora da câmera, aqui, olhe, quando esse (Rojo) caiu”.



Depois, Juan Lara confirma a decisão do árbitro Piero Maza.



"Conduta violenta. O número 6 vai levantar (Plata), e ele lhe acerta um golpe. Piero, temos só uma câmera de longe que mostra o Marcos Rojo levantando o jogador pela camiseta, ele (Plata) reage com um golpe", disse o responsável pelo VAR.



O lance aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, após Gonzalo Plata cair no chão após dividida no meio-campo. Por causa da expulsão, o Flamengo se fechou na defesa e sofreu pressão até o fim da partida, segurando o 0 a 0 que garantiu a vaga na final da Libertadores.



Com o cartão vermelho recebido, Gonzalo Plata é desfalque certo do Flamengo na decisão continental, que acontece em 29 de novembro, em Lima, no Peru.