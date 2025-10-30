Na volta, em Avellaneda, o Rubro-Negro fez boa primeira etapa e teve oportunidades para sair na frente. No entanto, não conseguiu e viu a pressão adversária crescer - especialmente após expulsão polêmica de Gonzalo Plata. O time de Filipe Luís, porém, contou com o brilho de Rossi para segurar o empate sem gols e comemorou a classificação.
A premiação da Libertadores 2025
. Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória . Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões) . Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões) . Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões) . Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões) . Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões)
