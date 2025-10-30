Jogadores do Flamengo comemoram classificação à final da Libertadores, na ArgentinaAdriano Fontes / Flamengo

Buenos Aires - Classificado para a final da Libertadores, o Flamengo já arrecadou R$ 50,2 milhões no torneio continental. Além disso, garantiu ao menos mais R$ 37,5 milhões de premiação - caso seja vice-campeão. Se levantar a taça, receberá R$ 128,8 milhões. O Rubro-Negro selou a vaga na decisão na última quarta-feira (29), contra o Racing (ARG).
Somente pela participação na fase de grupos, foram R$ 16,4 milhões - com mais R$ 1,8 milhão por vitória. Como ganhou três partidas na chave, somou R$ 5,4 milhões.

Depois, ao avançar às oitavas de final, recebeu R$ 6,8 milhões. A vaga nas quartas rendeu mais R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, o clube garantiu R$ 12,3 milhões.
Como foi a semifinal

Apesar do domínio, o Flamengo sofreu para vencer o Racing (ARG) por 1 a 0, no Maracanã, pelo confronto de ida. Carrascal foi o responsável por balançar a rede, já na reta final do segundo tempo.
Na volta, em Avellaneda, o Rubro-Negro fez boa primeira etapa e teve oportunidades para sair na frente. No entanto, não conseguiu e viu a pressão adversária crescer - especialmente após expulsão polêmica de Gonzalo Plata. O time de Filipe Luís, porém, contou com o brilho de Rossi para segurar o empate sem gols e comemorou a classificação.

A premiação da Libertadores 2025

. Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória
. Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões)
. Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões)
. Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões)
. Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões)
. Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões)