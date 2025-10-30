Jogadores do Flamengo comemoram classificação à final da Libertadores, na Argentina - Adriano Fontes / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram classificação à final da Libertadores, na ArgentinaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 30/10/2025 07:38

Depois, ao avançar às oitavas de final, recebeu R$ 6,8 milhões. A vaga nas quartas rendeu mais R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, o clube garantiu R$ 12,3 milhões. Somente pela participação na fase de grupos, foram R$ 16,4 milhões - com mais R$ 1,8 milhão por vitória. Como ganhou três partidas na chave, somou R$ 5,4 milhões.Depois, ao avançar às oitavas de final, recebeu R$ 6,8 milhões. A vaga nas quartas rendeu mais R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, o clube garantiu R$ 12,3 milhões.

Como foi a semifinal

Na volta, em Avellaneda, o Rubro-Negro fez boa primeira etapa e teve oportunidades para sair na frente. No entanto, não conseguiu e viu a pressão adversária crescer - especialmente após expulsão polêmica de Gonzalo Plata. O time de Filipe Luís, porém, contou com o brilho de Rossi para segurar o empate sem gols e comemorou a classificação.

A premiação da Libertadores 2025

. Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória

. Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões)

. Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões)

. Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões)

. Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões)

. Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões)