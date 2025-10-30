Argentina - O Flamengo provocou o Racing na madrugada desta quinta-feira (30), por meio das redes sociais, após o empate por 0 a 0, que garantiu o time carioca na grande final da Libertadores. O perfil do Rubro-Negro publicou a imagem de uma garra de urubu segurando o escudo do clube argentino, além da frase "Não vai a Lima". A capital do Peu vai sediar a decisão, no dia 29 de novembro.
"Está aberto, agradecer à torcida por todo o apoio que deu a este plantel, por ter vindo, por ter enchido sua parte. E que temos que estar mais juntos do que nunca, porque estamos mais vivos do que nunca. Sabemos que em casa vamos jogar o sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos para Lima", disse.
Cutucou os rivais
O Flamengo também aproveitou para provocar os rivais que tentaram "secar" o time.
"Não tá adiantando!! A conta de luz vai vir cara com tanto secador ligado, galera. Sabe por que?" Porque isso aqui é Flamengo", escreveu o perfil do Rubro-Negro.
A publicação ainda conta com a imagem que divide clubes em tópicos da seguinte maneira: "O que ganhou" - escudo Flamengo; "O que perdeu" - escudo do Racing; "Os que estão tristes" - escudos de Botafogo, Fluminense e Vasco; "Os que estão felizes" - escudos de Boca Juniors e Independiente.
