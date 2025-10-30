Provocação do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 30/10/2025 00:39 | Atualizado 30/10/2025 10:08

Argentina - O Flamengo provocou o Racing na madrugada desta quinta-feira (30), por meio das redes sociais, após o empate por 0 a 0 , que garantiu o time carioca na grande final da Libertadores. O perfil do Rubro-Negro publicou a imagem de uma garra de urubu segurando o escudo do clube argentino, além da frase "Não vai a Lima". A capital do Peu vai sediar a decisão, no dia 29 de novembro.

A frase é uma referência à declaração do técnico do Racing, Gustavo Costas . Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, na semana passada, ele afirmou: "Vamos para Lima".

"Está aberto, agradecer à torcida por todo o apoio que deu a este plantel, por ter vindo, por ter enchido sua parte. E que temos que estar mais juntos do que nunca, porque estamos mais vivos do que nunca. Sabemos que em casa vamos jogar o sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos para Lima", disse.

Cutucou os rivais

O Flamengo também aproveitou para provocar os rivais que tentaram "secar" o time.

"Não tá adiantando!! A conta de luz vai vir cara com tanto secador ligado, galera. Sabe por que?" Porque isso aqui é Flamengo", escreveu o perfil do Rubro-Negro.

A publicação ainda conta com a imagem que divide clubes em tópicos da seguinte maneira: "O que ganhou" - escudo Flamengo; "O que perdeu" - escudo do Racing; "Os que estão tristes" - escudos de Botafogo, Fluminense e Vasco; "Os que estão felizes" - escudos de Boca Juniors e Independiente.

Não tá adiantando!! A conta de luz vai vir cara com tanto secador ligado, galera. Sabe por que?



PORQUE ISSO AQUI É FLAMMMMMMMMMMMMMENGOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/qFMnIG1NUi — Flamengo (@Flamengo) October 30, 2025



