Bruno Henrique em ação no jogo entre Racing e FlamengoLuis Robayo / AFP

Publicado 30/10/2025 00:11 | Atualizado 30/10/2025 00:12

Argentina - Ídolo do Flamengo , Bruno Henrique comemorou a classificação do Flamengo à final da Libertadores. O Rubro-Negro atuou durante grande parte do segundo tempo com um homem a menos, mas segurou a pressão e empatou com o Racing por 0 a 0 no El Cilindro, nesta quarta-feira (29).

"Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo e por essa classificação. Parabenizar a todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa, jogaram para caramba. Jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso. Flamengo é raça, amor e paixão", disse Bruno Henrique, em entrevista logo depois da partida.

Na partida de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro bateu o Racing pelo placar de 1 a 0. A decisão da Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Do outro lado da chave estão Palmeiras e LDU. Os dois times vão se enfrentar nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0.