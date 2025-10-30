Bruno Henrique em ação no jogo entre Racing e FlamengoLuis Robayo / AFP
Bruno Henrique celebra vaga na final da Libertadores: 'Flamengo é raça, amor e paixão'
Rubro-Negro garantiu vaga na decisão ao empatar com Racing
Bruno Henrique celebra vaga na final da Libertadores: 'Flamengo é raça, amor e paixão'
Rubro-Negro garantiu vaga na decisão ao empatar com Racing
Flamengo segura a pressão com um a menos, empata com o Racing e avança à final da Libertadores
Na grande decisão, o Rubro-Negro enfrentará Palmeiras ou LDU
Confira a escalação do Flamengo enfrentar o Racing; início do jogo terá atraso
Léo Ortiz volta ao time titular
Claudinho destaca desejo de jogar no Flamengo e cita força da torcida
O meia quase atuou pelo Rubro-Negro em 2024
Sessões do STJD são adiadas, e Bruno Henrique não será mais julgado na quinta-feira
Julgamento dos recursos no Pleno aconteceria a partir das 10h
Léo Ortiz relembra oferta do futebol alemão e explica 'fico' no Flamengo: 'Grandes títulos'
Zagueiro, de 29 anos, é peça fundamental no Flamengo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.