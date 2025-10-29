Léo Ortiz em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/10/2025 20:18 | Atualizado 29/10/2025 21:24

Argentina - O Flamengo está escalado para enfrentar o Racing nesta quarta-feira (29), no El Cilindro, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. A partida estava marcada para começar às 21h30, mas terá atraso de 20 minutos porque o ônibus do Rubro-Negro chegou depois do horário previsto.

A escalação

O time terá o retorno de Léo Ortiz ao time titular. Já o setor de ataque conta com Luiz Araújo, Carrascal e Plata.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Gonzalo Plata.

Na partida de ida, o Flamengo venceu o Racing pelo placar de 1 a 0. Portanto, joga por um empate para avançar à final da Libertadores.