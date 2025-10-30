Jogadores do Flamengo celebram a classificação pra final da Libertadores - Adriano Fontes / Flamengo

Jogadores do Flamengo celebram a classificação pra final da LibertadoresAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 30/10/2025 10:27

Atual tricampeão (1981, 2019 e 2022), o Flamengo atualmente divide o rótulo de maior campeão continental do país com Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos. Desses quatro, apenas o Tricolor paulista teve a oportunidade de conquistar o tetra, em 2006, mas perdeu a final para o Internacional.

Curiosamente, o Rubro-Negro é o último desses clubes a chegar a três conquistas. Isso só foi possível graças aos títulos recentes de 2019 e 2022. Aliás, essa será a quarta final em sete anos - a outra foi em 2021, quando perdeu para o Palmeiras - desde que o Brasil passou a dominar a Libertadores.



Caso conquiste o inédito tetracampeonato na Libertadores, o Flamengo se juntará aos argentinos Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009) e River Plate (1986, 1996, 2015 e 2018). Ainda assim, não estará entre os três maiores campeões.

Isso porque o Independiente (ARG) tem sete conquistas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984), o Boca Juniors (ARG), seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)e o Peñarol (URU), cinco (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987).







