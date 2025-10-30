Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 30/10/2025 17:22

Rio - Interessado no empréstimo de Endrick, o Lyon avançou nas conversas e encaminhou um acordo com o Real Madrid. De acordo com a "ESPN", as negociações estão adiantadas e já houve uma proposta oficial para que o atacante brasileiro seja emprestado em janeiro de 2026.

Endrick, de 19 anos, tem contrato com o clube merengue até junho de 2030. Desde a chegada de Xabi Alonso, o camisa 9 não recebeu nenhum minuto em campo. Ele e Mendy são os únicos de jogadores de linha sem oportunidades. Na última temporada, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, atuou em 37 partidas e marcou sete gols.

Endrick deseja ganhar minutagem e tentar se aproximar de uma possível convocação para a Copa do Mundo de 2026. O Lyon se encaixa no perfil buscado pelo estafe do brasileiro, já que não teria muita concorrência no ataque. Além disso, o clube francês também tem um histórico de forte ligação com os brasileiros.

O clube francês surge, a princípio, como o favorito para contratar o atacante brasileiro. Porém, outros clubes europeus estão de olho no jogador, incluindo gigantes como PSG, Manchester United e Juventus, além de Roma, Olympique de Marselha e Getafe.

Atualmente, a equipe comandada pelo português Paulo Fonseca ocupa a quinta colocação no Campeonato Francês, com 19 pontos, dois a menos que o líder Paris Saint-Germain. Já na Liga Europa, o Lyon segue com 100% de aproveitamento e está na terceira posição, com nove pontos.