Vini Jr publicou foto treinando vestindo uma camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 30/10/2025 21:00 | Atualizado 30/10/2025 21:03

Rio - Após a classificação do Flamengo para a final da Libertadores, o atacante Vini Jr fez uma homenagem nas redes sociais. O craque do Real Madrid publicou uma foto, nesta quinta-feira (30), treinando com uma camisa de Ibson.

A camisa utilizada por Vini Jr foi usada pelo Flamengo entre 2008 e 2009. Na época, ela foi lançada durante o Brasileirão de 2008 e foi utilizada até depois da conquista do Carioca de 2009. O modelo usado pelo astro do Real Madrid tem o nome de Ibson e o número 7.

Assim como Vini Jr, Ibson é natural de São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, e também foi revelado pelo Flamengo. Ao todo, ele disputou 233 jogos, marcou 35 gols e deu 19 assistências, além de conquistar o título brasileiro de 2009 e três estaduais (2004, 2008 e 2009).

O treino de Vini Jr faz parte da preparação para o jogo contra o Valencia, neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Será o primeiro jogo após o atacante brasileiro ter um ataque de fúria com o técnico Xabi Alonso pela substituição contra o Barcelona.

