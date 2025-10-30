Lucas Ovidio, do Vasco, no Sub-17 - Foto: Reprodução

Publicado 30/10/2025 19:07

Rio - O atacante Lucas Ovídio, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Vasco . O vínculo, válido até 2028, inclui uma multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros (R$ 370 milhões). O jovem, que atua como ponta-direita, é considerado uma das principais promessas do clube.

A renovação veio em boa fase do atleta. Nas últimas partidas, Ovídio marcou dois gols nas vitórias do Vasco na Copa Rio contra Maricá e Resende. Além disso, em julho, o atacante anotou gols em três jogos consecutivos pelo Brasileirão Sub-17, diante de Athletico-PR, Grêmio e Bragantino.

O jovem chegou ao clube aos 10 anos, em 2019. Desde então, Ovídio vem se destacando no Vasco. Em 2025, quando subiu para o sub-17, participou da campanha que levou à conquista da Copa do Brasil contra o Bahia. Na atual temporada, o atacante anotou oito gols e quatro assistências em 31 jogos.

Com a assinatura do contrato profissional, o Vasco demonstra confiança no atleta e protege mais um jogador em desenvolvimento do assédio europeu. A tendência é que Ovídio seja integrado gradualmente à equipe sub-20 e, no futuro, seja promovido ao elenco principal.