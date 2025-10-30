Lucas Ovidio, do Vasco, no Sub-17 Foto: Reprodução
Joia do Vasco assina primeiro contrato profissional
Atacante marcou oito gols na temporada
Talismã do Vasco, Barros dá nova cara para o meio-campo e segue invicto
Em 11 jogos, volante soma sete vitórias e quatro empates
Jornal português destaca 'grande momento' de Nuno Moreira no Vasco
Atacante é um dos principais jogadores do Cruz-Maltino sob o comando de Fernando Diniz
Rayan treina sem restrições e deve reforçar o Vasco contra o São Paulo
Atacante ficou fora da vitória sobre o Red Bull Bragantino por causa de um edema na coxa direita
Imprensa colombiana destaca momento de Andrés Gómez no Vasco: 'Voando'
Contratado em agosto, atacante caiu nas graças da torcida e virou peça importante no Cruz-Maltino
GB ignora concorrência, aproveita oportunidades e pede espaço no Vasco
Jogador marcou contra Vitória e Bragantino, e tem aproveitado bem as chances com Diniz
