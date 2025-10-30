Barros é um dos destaques do Vasco - Dikran Sahagian/ Vasco

Barros é um dos destaques do VascoDikran Sahagian/ Vasco

Publicado 30/10/2025 16:30

Rio - Invicto, Barros se tornou o talismã do Vasco na grande fase da temporada. Desde que retornou do empréstimo junto ao América-MG, o volante soma 11 jogos, sete vitórias e quatro empates, e virou o símbolo do bom momento cruz-maltino sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Barros se tornou xodó do técnico Fernando Diniz e dos vascaínos. O volante, de 21 anos, deu mais força e vitalidade ao meio-campo, além de se destacar por sua qualidade com a bola no pé. O jovem se adaptou rapidamente ao estilo de jogo do treinador e ganhou espaço.

"Barros está crescendo muito. Os jogadores vieram e todos somaram. Barros é jovem e tem tudo para crescer. Tem força física e mobilidade. Vai ganhar confiança com o tempo para o jogo com a bola nos pés", disse o técnico Fernando Diniz.

Revelado no Vasco, Barros estava emprestado ao América-MG. No time mineiro, disputou 28 jogos, marcou cinco gols e despertou interesse do Cruzeiro. Porém, após a chegada de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino fez esforços para segurá-lo, a pedido do próprio treinador.

Além de vencer a concorrência de Hugo Moura, Barros também tirou espaço de Thiago Mendes. Primeiro reforço do Vasco na última janela, o volante de 33 anos não joga uma partida há dois meses. A última vez que ele entrou em campo aconteceu no dia 27 de agosto, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.