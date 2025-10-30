Nuno Moreira soma nove gols e sete assistências em 46 jogos - 44 como titular - pelo Vasco nesta temporada - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/10/2025 11:15

Rio - Nuno Moreira ganhou destaque na imprensa portuguesa em meio ao bom momento que vive no Vasco . O atacante é um dos principais jogadores do Cruz-Maltino sob o comando de Fernando Diniz. O jornal 'A Bola', que também fez questão de exaltar a fase do Gigante da Colina, repercutiu um elogio de Coutinho ao camisa 17 nas redes sociais.

"A atravessar um excelente momento no Brasileirão, o Vasco da Gama tem em Philippe Coutinho e Nuno Moreira duas das suas principais figuras e, após a vitória sobre o Bragantino, o internacional canarinho não resistiu a deixar um forte elogio ao extremo português", publicou o diário.



Contratado ao Casa Pia (POR) em fevereiro, o atacante rapidamente se adaptou e caiu nas graças da torcida. Nesta temporada, ele soma nove gols e sete assistências em 46 jogos - 44 como titular.

Para ampliar a sequência de vitórias

Com Nuno Moreira à disposição, o próximo compromisso do Vasco será no domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino pode alcançar a quinta vitória consecutiva na competição.

Neste momento, a equipe luta por uma vaga no G-6: é a oitava colocada, com 42 pontos.