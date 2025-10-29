Rayan em ação durante treino do Vasco nesta quarta-feira (29), no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
O atacante ficou fora do jogo contra o Massa Bruta por causa de um edema na coxa direita. Recuperado, ele não deve ser problema para enfrentar o Tricolor Paulista.
Em alta, Rayan é um dos principais jogadores do Cruz-Maltino nesta temporada. O camisa 77, que soma 16 gols e uma assistência em 46 partidas - 41 como titular -, é peça-chave no time de Diniz.
Vasco e São Paulo vão medir forças no próximo domingo (2), em confronto direto na briga pelo G-6 do Campeonato Brasileiro. O embate será às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada. Neste momento, o Gigante da Colina tem 42 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. O Tricolor Paulista, com 41, é o nono.
