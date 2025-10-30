Vagner Mancini assinou vínculo com o Red Bull Bragantino até o fim desta temporadaDivulgação / Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino anuncia Vagner Mancini como novo técnico
Treinador assume o lugar de Fernando Seabra, demitido após a derrota para o Vasco
Palmeiras goleia LDU por 4 a 0, e enfrentará o Flamengo na final da Libertadores
Alviverde reverteu derrota por 3 a 0 na partida de ida e decidirá título contra o Rubro-Negro pela segunda vez
Lanús vence e será o adversário do Atlético-MG na final da Sul-Americana
Time argentino venceu a Universidad de Chile por 1 a 0
Vini Jr posta foto treinando com camisa do Flamengo
Peça tem o número e nome do ex-jogador Ibson
Zagueiro do San Lorenzo entra na mira do Botafogo, diz imprensa argentina
Jogador, de 27 anos, é titulare despertou interesse também nos Estados Unidos
Comitê desiste de organizar primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports na Arábia Saudita
Entidade olímpica não explicou os motivos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.