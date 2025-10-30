Vagner Mancini assinou vínculo com o Red Bull Bragantino até o fim desta temporada - Divulgação / Red Bull Bragantino

Publicado 30/10/2025 12:04

Junto com o novo comandante chegam também o ex-zagueiro Rever, que vai ser auxiliar técnico, o analista de desempenho Claudio Andrade e Lucas Itaberaba, preparador físico.

Com passagem pelo clube em seus tempos de jogador entre 1991 e 1192, Mancini externou o seu contentamento em poder retornar à Bragança Paulista agora na condição de técnico: "Estou muito feliz. Bragança Paulista e Bragantino são parte da minha história. Defendi o clube por mais de três anos e fui muito feliz aqui. É especial voltar a uma casa onde você foi bem recebido".

Mancini chega com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento. O time do interior paulista vem de três derrotas seguidas, ocupa a 12ª posição na tabela, com 36 pontos - tem apenas cinco de frente para o Vitória, primeiro time na área do descenso.

"A equipe fez um grande primeiro turno, mas caiu de rendimento no segundo e será importante finalizar em algo nível. Estou aqui para unir forças com a comissão técnica, com os atletas todos que estão no dia a dia do departamento de futebol", disse.

Ele deve estar à frente da equipe profissional já na rodada deste fim de semana. No domingo (2), o Bragantino viaja até Salvador, onde vai enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova.