Liam Delap ao lado de Enzo Maresca - Darren Staples / AFP

Liam Delap ao lado de Enzo MarescaDarren Staples / AFP

Publicado 30/10/2025 12:41

Inglaterra - O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, foi sincero e criticou seu próprio jogador por causa expulsão na vitória dos Blues sobre o Wolverhampton por 4 a 3, válida pela Copa da Liga Inglesa. O atacante Liam Delap entrou em campo no segundo tempo e recebeu dois cartões amarelos, o que resultou em um vermelho.

"Tivemos um cartão vermelho muito estúpido, completamente desnecessário. Absolutamente sim (foi merecido). Falta estúpida, poderíamos ter evitado isso", disse Enzo Maresca.



"Eu apoio e entendo completamente quando há cartões vermelhos como contra o Brighton e o Manchester United, mas o cartão vermelho contra o Nottingham (Forest) e hoje, ambos, poderíamos ter evitado e deveríamos ter evitado", completou.

Delap recebeu o primeiro cartão amarelo aos 34 minutos do segundo tempo, após dar um empurrão no adversário. Já aos 41, levou o segundo por causa de uma cotovelada.



"É embaraçoso quando é um cartão vermelho como o de hoje. Como o de hoje, é constrangedor, porque são dois cartões amarelos em cinco, sete e dez minutos. Acho que ambos poderiam ter sido evitados. Então, não é bom", destacou o treinador.



"Depois do cartão amarelo, eu disse a ele quatro ou cinco vezes para se acalmar, mas o Liam é um jogador que, quando está em campo, provavelmente joga um pouco para si mesmo e tem dificuldade em perceber e ouvir o que está ao seu redor", completou.