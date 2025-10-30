Liam Delap ao lado de Enzo MarescaDarren Staples / AFP
"Eu apoio e entendo completamente quando há cartões vermelhos como contra o Brighton e o Manchester United, mas o cartão vermelho contra o Nottingham (Forest) e hoje, ambos, poderíamos ter evitado e deveríamos ter evitado", completou.
"É embaraçoso quando é um cartão vermelho como o de hoje. Como o de hoje, é constrangedor, porque são dois cartões amarelos em cinco, sete e dez minutos. Acho que ambos poderiam ter sido evitados. Então, não é bom", destacou o treinador.
"Depois do cartão amarelo, eu disse a ele quatro ou cinco vezes para se acalmar, mas o Liam é um jogador que, quando está em campo, provavelmente joga um pouco para si mesmo e tem dificuldade em perceber e ouvir o que está ao seu redor", completou.
