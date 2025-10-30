Messi está no Inter Miami desde 2023 e acertou a renovação até 2028 - Chandan Khanna / AFP

Messi está no Inter Miami desde 2023 e acertou a renovação até 2028Chandan Khanna / AFP

Publicado 30/10/2025 09:49

Lionel Messi está em um patamar muito diferente do restante dos jogadores da MLS. O novo relatório da Associação de Jogadores revelou que o craque argentino é o mais bem pago do futebol norte-americano, com salário que é quase o dobro do segundo na lista, Heung-min Son, do Los Angeles FC.



Os ganhos do jogador do Inter Miami superam os 20 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 117 milhões). Em comparação, o recém-chegado Son tem um salário de 11,15 milhões de dólares (R$ 64 milhões).



Inter Miami domina os gastos entre clubes



Messi contribuiu, mas não é o único jogador do Inter Miami a figurar nos maiores salários da MLS. Sergio Busquets, em terceiro, com vencimento anual de R$ 50,6 milhões e Jordi Alba, em sétimo, com R$ 34,5 milhões, também integram o Top-10.



Não à toa, o time é o que possui a maior folha salarial da liga. O modelo contrasta com o do Toronto FC, na 27ª posição em gastos com jogadores. O levantamento é até 1º de outubro de 2025 e ainda não o ajuste salarial com a renovação de contrato de Messi.



Já alguns nomes de peso do futebol mundial ficaram fora do Top-10 por motivos contratuais. Thomas Müller, do Vancouver Whitecaps, tem vencimentos de R$ 8,3 milhões, mas passará a ser Jogador Designado (o clube pode ultrapassar o limite salarial) em 2026, com aumento significativo. De Paul, do Inter Miami, recebe R$ 21 milhões dentro do teto permitido, por ainda estar sob empréstimo com opção de compra.



Os maiores salários da MLS em 2025



1. Lionel Messi – Inter Miami: R$ 117 milhões



2. Heung-min Son – Los Angeles FC: R$ 64 milhões



3. Sergio Busquets – Inter Miami: R$ 50,6 milhões



4. Hirving Lozano – San Diego FC: R$ 34,5 milhões



5. Miguel Almirón – Atlanta United: R$ 34,3 milhões



6. Jordi Alba – Inter Miami: R$ 34,5 milhões



7. Emil Forsberg – New York Red Bulls: R$ 31 milhões



8. Riqui Puig – LA Galaxy: R$ 29,4 milhões



9. Jonathan Bamba – Chicago Fire: R$ 28,7 milhões



10. Hany Mukhtar – Nashville SC: R$ 22,4 milhões





