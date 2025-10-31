Filipe Luís foi exaltado por jornal espanhol - Reprodução / AS

Publicado 31/10/2025 09:30

Rio - Finalista da Libertadores, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, de 40 anos, voltou a ser elogiado pelo jornal espanhol "AS". A publicação chamou o ex-lateral-esquerdo de novo rei do Brasil e elogiou seu trabalho de pouco mais de um ano no clube.

"Filipe Luís está prestes a fazer história com o Flamengo, após assumir o comando em outubro de 2024. No dia 29 de novembro, ele liderará sua equipe na final da Copa Libertadores, buscando coroar uma temporada dos sonhos. Sua trajetória como treinador parece mais saída de um filme do que da vida real, já que ele se aposentou há dois anos e agora está perto de adicionar seu sétimo troféu à coleção. Há um novo "rei" no futebol brasileiro", disse o diário.

O 'AS' destacou que Filipe Luís encerrou sua carreira como profissional no fim de 2023, no ano seguinte era técnico da base do Flamengo, e rapidamente foi alçado a um patamar mais alto.

"O ex-jogador do Atlético de Madrid está tendo uma carreira brilhante em seu curto período como treinador, tendo já conquistado seis títulos nas categorias de base e no time principal do Flamengo. Filipe Luís se aposentou em dezembro de 2023 para assumir o comando do time sub-17 do Flamengo em janeiro de 2024, conquistando a Copa Rio Sub-17. Em seguida, passou para o time sub-20, onde venceu a Copa Intercontinental em apenas três meses antes de assumir o comando do time principal", concluiu.