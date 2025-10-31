Filipe Luís foi exaltado por jornal espanholReprodução / AS

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Finalista da Libertadores, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, de 40 anos, voltou a ser elogiado pelo jornal espanhol "AS". A publicação chamou o ex-lateral-esquerdo de novo rei do Brasil e elogiou seu trabalho de pouco mais de um ano no clube.
LEIA MAIS: Filipe Luís pode igualar feito de Renato Gaúcho na Libertadores; entenda
"Filipe Luís está prestes a fazer história com o Flamengo, após assumir o comando em outubro de 2024. No dia 29 de novembro, ele liderará sua equipe na final da Copa Libertadores, buscando coroar uma temporada dos sonhos. Sua trajetória como treinador parece mais saída de um filme do que da vida real, já que ele se aposentou há dois anos e agora está perto de adicionar seu sétimo troféu à coleção. Há um novo "rei" no futebol brasileiro", disse o diário.
LEIA MAIS: Jorginho celebra vaga na final: 'Trazer essa alegria para nossa cidade'
O 'AS' destacou que Filipe Luís encerrou sua carreira como profissional no fim de 2023, no ano seguinte era técnico da base do Flamengo, e rapidamente foi alçado a um patamar mais alto.
LEIA MAIS: Conmebol abre expediente disciplinar contra Plata
"O ex-jogador do Atlético de Madrid está tendo uma carreira brilhante em seu curto período como treinador, tendo já conquistado seis títulos nas categorias de base e no time principal do Flamengo. Filipe Luís se aposentou em dezembro de 2023 para assumir o comando do time sub-17 do Flamengo em janeiro de 2024, conquistando a Copa Rio Sub-17. Em seguida, passou para o time sub-20, onde venceu a Copa Intercontinental em apenas três meses antes de assumir o comando do time principal", concluiu.
fotogaleria
Filipe Luís foi exaltado por jornal espanhol
Samuel Lino