Rio - Depois de sofrer para garantir vaga na final da Libertadores, o Flamengo enfrentará o Sport, neste sábado (1º), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desgastado, o Rubro-Negro vê o Leão da Ilha como o 'adversário ideal' para este momento.
Isso porque, além de lanterna isolado, o time pernambucano nunca superou o carioca como visitante nos pontos corridos. Ao todo, foram 11 jogos, com oito vitórias do Flamengo e três empates.

Sendo assim, Filipe Luís tem no duelo uma boa oportunidade para rodar o elenco. "Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão atuar no sábado. Então, preciso muito, se eu posso pedir algo para eles, que eles apoiem bastante. Independentemente do que aconteça durante o jogo", solicitou o técnico em entrevista coletiva, na última quarta-feira (29).
Classificação sofrida na Argentina

O Flamengo precisou se desgastar e muito para chegar à decisão do torneio continental. Depois de ganhar do Racing (ARG) por 1 a 0, na ida, no Maracanã, viajou à Argentina para ao menos empatar e garantir a classificação. No El Cilindro, o Rubro-Negro fez bom primeiro tempo, dominou as ações, mas não conseguiu estufar a rede.
Na segunda etapa, a equipe da casa cresceu e pressionou - especialmente após a polêmica expulsão de Gonzalo Plata, que fez com o que os jogadores precisassem correr ainda mais. No fim, o Fla conseguiu sustentar o 0 a 0 e terá o Palmeiras pela frente na final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Situação no Brasileiro

Flamengo e Palmeiras também são os principais candidatos ao título brasileiro. O Verdão é o líder, com 62 pontos - um a mais que o Rubro-Negro, na segunda posição. Quem corre por fora é o Cruzeiro, com 57, em terceiro.
Os jogos do Fla contra o Sport em casa nos pontos corridos:

. Flamengo 1x1 Sport - 01/09/2007
. Flamengo 2x1 Sport - 27/09/2008
. Flamengo 3x0 Sport - 12/09/2009
. Flamengo 1x1 Sport - 30/08/2012
. Flamengo 1x0 Sport - 10/08/2014
. Flamengo 2x2 Sport - 17/05/2015
. Flamengo 1x0 Sport - 14/05/2016
. Flamengo 2x0 Sport - 17/09/2017
. Flamengo 4x1 Sport - 29/07/2018
. Flamengo 3x0 Sport - 07/10/2020
. Flamengo 2x0 Sport- 15/08/2021