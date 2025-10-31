Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para seguir firme na luta pelo título brasileiroGilvan de Souza / Flamengo
Isso porque, além de lanterna isolado, o time pernambucano nunca superou o carioca como visitante nos pontos corridos. Ao todo, foram 11 jogos, com oito vitórias do Flamengo e três empates.
Sendo assim, Filipe Luís tem no duelo uma boa oportunidade para rodar o elenco. "Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão atuar no sábado. Então, preciso muito, se eu posso pedir algo para eles, que eles apoiem bastante. Independentemente do que aconteça durante o jogo", solicitou o técnico em entrevista coletiva, na última quarta-feira (29).
Classificação sofrida na Argentina
Na segunda etapa, a equipe da casa cresceu e pressionou - especialmente após a polêmica expulsão de Gonzalo Plata, que fez com o que os jogadores precisassem correr ainda mais. No fim, o Fla conseguiu sustentar o 0 a 0 e terá o Palmeiras pela frente na final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.
Situação no Brasileiro
Os jogos do Fla contra o Sport em casa nos pontos corridos:
. Flamengo 2x1 Sport - 27/09/2008
. Flamengo 3x0 Sport - 12/09/2009
. Flamengo 1x1 Sport - 30/08/2012
. Flamengo 1x0 Sport - 10/08/2014
. Flamengo 2x2 Sport - 17/05/2015
. Flamengo 1x0 Sport - 14/05/2016
. Flamengo 2x0 Sport - 17/09/2017
. Flamengo 4x1 Sport - 29/07/2018
. Flamengo 3x0 Sport - 07/10/2020
. Flamengo 2x0 Sport- 15/08/2021
