Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para seguir firme na luta pelo título brasileiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/10/2025 18:58

Isso porque, além de lanterna isolado, o time pernambucano nunca superou o carioca como visitante nos pontos corridos. Ao todo, foram 11 jogos, com oito vitórias do



Sendo assim, Filipe Luís tem no duelo uma boa oportunidade para rodar o elenco. "Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão atuar no sábado. Então, preciso muito, se eu posso pedir algo para eles, que eles apoiem bastante. Independentemente do que aconteça durante o jogo", solicitou o técnico em entrevista coletiva, na última quarta-feira (29). Isso porque, além de lanterna isolado, o time pernambucano nunca superou o carioca como visitante nos pontos corridos. Ao todo, foram 11 jogos, com oito vitórias do Flamengo e três empates.Sendo assim, Filipe Luís tem no duelo uma boa oportunidade para rodar o elenco. "Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão atuar no sábado. Então, preciso muito, se eu posso pedir algo para eles, que eles apoiem bastante. Independentemente do que aconteça durante o jogo", solicitou o técnico em entrevista coletiva, na última quarta-feira (29).

Classificação sofrida na Argentina

Situação no Brasileiro

Flamengo e Palmeiras também são os principais candidatos ao título brasileiro. O Verdão é o líder, com 62 pontos - um a mais que o Rubro-Negro, na segunda posição. Quem corre por fora é o Cruzeiro, com 57, em terceiro.

Os jogos do Fla contra o Sport em casa nos pontos corridos:



. Flamengo 1x1 Sport - 01/09/2007

. Flamengo 2x1 Sport - 27/09/2008

. Flamengo 3x0 Sport - 12/09/2009

. Flamengo 1x1 Sport - 30/08/2012

. Flamengo 1x0 Sport - 10/08/2014

. Flamengo 2x2 Sport - 17/05/2015

. Flamengo 1x0 Sport - 14/05/2016

. Flamengo 2x0 Sport - 17/09/2017

. Flamengo 4x1 Sport - 29/07/2018

. Flamengo 3x0 Sport - 07/10/2020

. Flamengo 2x0 Sport- 15/08/2021