Pedro em campo no NinhoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/10/2025 12:41

Rio - A presença de Pedro na final da Libertadores é incerta. De acordo com informações da "ESPN", o Flamengo trata a situação com muita cautela, e o atacante poderá ficar imobilizado na região até antes da decisão contra o Palmeiras, que irá acontecer no dia 29 de novembro.

O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Racing, no Maracanã, no último dia 22. Ele iniciou o tratamento no dia seguinte da partida e já deixou o seu braço imobilizado.

A lesão de Pedro aconteceu no início do segundo tempo da partida, em uma disputa de bola com Sosa. O jogador do Flamengo levou a pior e tentou seguir em campo mesmo com as dores. Entretanto, saiu aos 26 minutos, devido ao problema médico.

Em relação ao Brasileiro, Pedro só deverá retornar para a reta final da competição. No total, nesta temporada, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou 15 gols e deu sete assistências.