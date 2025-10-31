César Lucena, auxiliar do Sport - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

Publicado 31/10/2025 15:46

Flamengo, o Sport encerrou nesta sexta-feira (31) a preparação para enfrentar o Rubro-Negro, neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Será a primeira partida do técnico interino César Lucena no comando da equipe pernambucana desde a saída de Daniel Paulista, no início da semana. Rio - Próximo adversário do, o Sport encerrou nesta sexta-feira (31) a preparação para enfrentar o Rubro-Negro, neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Será a primeira partida do técnico interino César Lucena no comando da equipe pernambucana desde a saída de Daniel Paulista, no início da semana.

Precisando reagir para evitar o rebaixamento, o Sport pode contar com retornos no time titular para encarar o Flamengo. O volante Zé Lucas, cedido à seleção brasileira sub-17 para disputar o Mundial da categoria, e o atacante Matheusinho, suspenso, serão ausências. Por outro lado, o volante Rivera e o meia Lucas Lima podem retornar após se recuperarem de problemas físicos.

Rivera teve constatada uma lesão na coxa direita, enquanto Lucas Lima trata um edema no músculo adutor da coxa direita. Ambos foram desfalques na última rodada, porém se recuperaram bem ao longo da semana e têm chance de reforçar a equipe pernambucana.

Com esse cenário, a provável escalação do Sport para enfrentar o Flamengo tem: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira (Rivera) e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik.

O Sport vive momento difícil no Brasileirão. Com apenas 17 pontos, o Leão é o lanterna e tem 99,94% de probabilidade de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Por outro lado, o Flamengo é o atual vice-líder, com 61 pontos, e busca manter a invencibilidade de mais de 20 anos contra a equipe pernambucana no Rio de Janeiro.