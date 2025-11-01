Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para seguir firme na luta pelo título brasileiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para seguir firme na luta pelo título brasileiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/11/2025 09:00 | Atualizado 01/11/2025 15:53

Rio - Em lados opostos da tabela, Flamengo e Sport se enfrentam neste sábado (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Rubro-Negro é o vice-líder e briga pelo título. Já do outro, o Leão é o lanterna e vê o rebaixamento cada vez mais de perto.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

Embalado pela classificação à final da Libertadores, o Flamengo mira recuperar a liderança do Brasileirão. Vice-líder do campeonato, o Rubro-Negro tem apenas um ponto a menos do que o líder Palmeiras e aposta no apoio da torcida para manter o bom momento e retornar ao topo da tabela.

Para o jogo contra o lanterna Sport, o técnico Filipe Luís deve preservar alguns jogadores, como Varela, Léo Ortiz, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar e Luiz Araújo, por controle de carga. O treinador também segue sem contar com os atacantes Pedro e Cebolinha, lesionados.

Como chega o Sport

Lanterna do Brasileirão, o Sport precisa reagir, mas tem uma missão ingrata neste sábado (1). Cada vez mais perto do rebaixamento, o Leão da Ilha ainda tem esperanças de permanecer na Série A em 2026. Assim, a diretoria demitiu o técnico Daniel Paulista e aposta no interino César Lucena.

Para o jogo contra o vice-líder do Brasileirão, o Sport terá desfalques importantes. O volante Zé Lucas está com a Seleção Sub-17 na disputa do Mundial da categoria e desfalca o time, assim como o atacante Matheusinho cumpre suspensão após ser expulso diante do Mirassol. Já o volante Rivera é dúvida.

Flamengo x Sport

Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

Data e horário: 01/11/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e de Arrascaeta; Samuel Lino, Carrascal e Plata. Técnico: Filipe Luís

Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira (Rivera) e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)