Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Flamengo TV

Publicado 01/11/2025 11:00

Rio - O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (31) o demonstrativo financeiro do terceiro trimestre de 2025. O documento destrinchou os gastos com contratações nesta temporada e apontou um novo recorde de receita anual de um clube brasileiro faltando três meses para o fim do ano.

No documento, o Flamengo já atingiu a marca de R$ 1,56 bilhão em receita, tendo um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. Entre os principais pontos, o Rubro-Negro arrecadou R$ 511 milhões com vendas de atletas, o que representa um crescimento de 427% em relação ao ano anterior.

Além disso, a receita do Mundial de Clubes também teve influência no saldo positivo. O Flamengo arrecadou R$ 173,9 milhões com a participação na competição organizada pela Fifa. O valor, aliás, pode aumentar. O Rubro-Negro é finalista da Libertadores e já embolsou R$ 50,2 milhões. Ao todo, pode terminar com R$ 128,8 milhões em caso de título.

Já em relação aos gastos, o documento mostrou que Samuel Lino é a maior contratação da história do clube. O Flamengo pagou R$ 195,1 milhões, sendo R$ 183,16 milhões pelos direitos federativos e luvas e R$ 11,9 milhões em intermediação. Já Carrascal, por sua vez, custou R$ 107 milhões, sendo R$ 94,2 milhões em direitos e R$ 12,8 milhões de intermediação.