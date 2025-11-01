Carrascal em ação no jogo contra o Sport - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal em ação no jogo contra o SportGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/11/2025 21:37 | Atualizado 01/11/2025 22:09

Rio - O Flamengo ganhou um problema neste sábado (1º). Durante o jogo contra o Sport no Maracanã, Jorge Carrascal caiu no gramado e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Em nota, o clube informou que ele sentiu dores na região lombar após realizar um movimento brusco.

Carrascal deixou o campo por volta dos 20 minutos da etapa inicial. O técnico Filipe Luís optou por colocar Luiz Araújo em campo.

Para a partida deste sábado, o treinador não conta com Alex Sandro (controle de carga) e Léo Ortiz (dores após o jogo contra o Racing). Jorginho, por sua vez, realizou exame de imagem, que apontou lesão muscular na coxa direita.