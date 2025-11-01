Carrascal em ação no jogo contra o SportGilvan de Souza/Flamengo
Carrascal sente e é substituído no primeiro tempo de Flamengo x Sport
Camisa 15 saiu para a entrada de Luiz Araújo
Flamengo informa lesão de Jorginho e divulga relacionados para enfrentar o Sport
Alex Sandro (controle de carga) e Léo Ortiz (dores após o jogo contra o Racing) também desfalcam o Fla
Felipe Melo elogia jogador do Flamengo e defende convocação
Comentarista destacou desempenho do goleiro
Flamengo atinge R$ 1,5 bilhão em receita e bate recorde em terceiro trimestre
Rubro-Negro estabelece nova marca histórica anual de um clube brasileiro faltando três meses para o fim do ano
Flamengo x Sport: onde assistir, escalações, arbitragem
Rubro-Negro encara o Leão da Ilha, neste sábado (1), às 21h
Após desgaste na Libertadores, Flamengo terá 'adversário ideal' no Brasileiro
Rubro-Negro defenderá longa invencibilidade contra o Sport neste sábado (1º), no Maracanã
