Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Sport e informou que Jorginho passou por exame de imagem, que apontou lesão muscular na coxa direita. O camisa 21 está fora da partida deste sábado (1º).
O Rubro-Negro também confirmou as ausências de Alex Sandro (controle de carga) e Léo Ortiz (dores após o jogo contra o Racing). Em relação aos jogadores que estão no DM, o clube comunicou que Everton Cebolinha já iniciou os trabalhos em campo com a fisioterapia e Pedro segue o tratamento.
VEJA O BOLETIM
ALEX SANDRO Após duelo com o Racing na quarta-feira, jogador passa por controle de carga estabelecido pelo departamento médico do Flamengo.
EVERTON O jogador já iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia.
JORGINHO O meia realizou exame de imagem, que apontou lesão muscular na coxa direita. Segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.
LÉO ORTIZ Com dores após a partida de quarta-feira, contra o Racing, o zagueiro não terá condições de jogo neste sábado.
PEDRO O atacante segue em tratamento com o Departamento Médico do clube.
CONFIRA OS RELACIONADOS
Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi.
Defensores: Ayrton Lucas, Cleiton, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Léo Pereira e Viña.
Meias: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo e Saúl.
Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.