Rio - Arrascaeta se igualou a Doval como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Ele alcançou o argentino ao marcar na vitória do Rubro-Negro sobre o Sport por 3 a 0 no Maracanã, neste sábado (1º). O uruguaio, agora, soma 94 gols com o manto.
"Tento dar o melhor para o grupo, para o Flamengo, e isso vai ficar quando eu parar de jogar. Quando eu encerrar a minha carreira no Flamengo que vou tomar a dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto, a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando e ajudando os companheiros", disse Arrascaeta, ao 'SporTV'.
