Arrascaeta em ação no jogo entre Flamengo e SportAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 01/11/2025 23:29

Rio - Arrascaeta se igualou a Doval como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo . Ele alcançou o argentino ao marcar na vitória do Rubro-Negro sobre o Sport por 3 a 0 no Maracanã, neste sábado (1º). O uruguaio, agora, soma 94 gols com o manto.

"Tento dar o melhor para o grupo, para o Flamengo, e isso vai ficar quando eu parar de jogar. Quando eu encerrar a minha carreira no Flamengo que vou tomar a dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto, a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando e ajudando os companheiros", disse Arrascaeta, ao 'SporTV'.

O ídolo marcou aos 22 minutos do segundo tempo. Arrascaeta teve a oportunidade para cobrar uma falta pelo lado direito e mandou a bola no ângulo para fechar a conta no Maracanã.

"Um gol de falta para a história! Arrascaeta iguala Doval com 94 gols e é o maior artilheiro estrangeiro da história do Mengão!", escreveu o clube, nas redes sociais.

ARRASCAETA IGUALA DOVAL COM 94 GOLS E É O MAIOR ARTILHEIRO ESTRANGEIRO DA HISTÓRIA DO MENGÃO!

O argentino Narciso Horacio Doval vestiu a camisa do Flamengo de 1969 a 1971 e depois de 1972 a 1975. No total, disputou 263 jogos e marcou 94 gols.

Com o resultado deste sábado (1º), o Rubro-Negro vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo soma 64 pontos na competição. Já o Palmeiras, que ainda joga na rodada, tem 62.