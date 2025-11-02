Pedro segue "recomendação" de jornalista e brinca em publicação - Reprodução

Pedro segue "recomendação" de jornalista e brinca em publicaçãoReprodução

Publicado 02/11/2025 16:00

Rio - Após sofrer uma fratura no antebraço direito na vitória do Flamengo sobre o Racing por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o centroavante Pedro precisará ficar um tempo com o braço imobilizado. O camisa 9, no entanto, busca meios de acelerar a recuperação e aproveitou para seguir uma "dica" de um jornalista.

No programa "Redação SporTV", na última sexta-feira (31), o jornalista Carlos Eduardo Eboli recomendou que o Flamengo enchesse o centroavante de leite. Nas redes sociais, a frase repercutiu em duplo sentido e rendeu brincadeiras.

"Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. 30 dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço. Vai ser importante", disse o jornalista Carlos Eduardo Eboli.

Pedro levou a frase do jornalista com bom humor, e aproveitou para fazer uma publicidade neste domingo (2). Nas redes sociais, o jogador fez uma publicação afirmando que estava seguindo as recomendações para acelerar a recuperação.

"Seguindo recomendações jornalísticas. Era de leite Piracanjuba + Cálcio que ele (Carlos Eduardo Eboli) tava falando", publicou o jogador.

A lesão de Pedro aconteceu no início do segundo tempo da partida, em uma disputa de bola com Sosa. O jogador do Flamengo levou a pior e tentou seguir em campo mesmo com as dores. Entretanto, saiu aos 26 minutos, devido ao problema médico.

Pedro não enfrentou o Racing na partida de volta, em Avellaneda, na última quarta-feira (29). O Flamengo empatou sem gols e garantiu a vaga na final da Libertadores, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Na decisão, vai reencontrar o Palmeiras, algoz de 2021.