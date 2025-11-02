Pedro segue "recomendação" de jornalista e brinca em publicaçãoReprodução
Pedro brinca com jornalista e faz publicação tomando leite: 'Seguindo recomendação'
Jogador se recupera de uma fratura no antebraço direito
Flamengo empata com São Paulo em número de vitórias na era dos pontos corridos
Vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Sport, neste sábado (1), voltou a igualar as duas equipes
Carrascal é diagnosticado com edema ósseo na costela e inicia o tratamento no Flamengo
Meia precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória contra o Sport
Arrascaeta alcança melhor marca da carreira no Brasileirão e supera desempenho de 2019
Recorde foi atingido com um gol de falta na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, neste sábado (1)
Filipe Luís exalta dupla do Flamengo e evita falar da final da Libertadores: 'Muito longe'
Técnico também colocou a torcida como fator determinante para a vitória sobre o Sport
Ídolo, Arrascaeta se iguala a Doval como maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo
Ele marcou na vitória sobre o Sport e alcançou a marca de 94 gols com o manto
