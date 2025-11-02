Filipe Luís e Carrascal na vitória do Flamengo sobre o RacingGilvan de Souza/Flamengo
Carrascal é diagnosticado com edema ósseo na costela e inicia o tratamento no Flamengo
Meia precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória contra o Sport
Samuel Lino abre o jogo sobre momento no Flamengo: 'É um processo'
Atacante foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Sport, no último sábado (1º)
Pedro brinca com jornalista e faz publicação tomando leite: 'Seguindo recomendação'
Jogador se recupera de uma fratura no antebraço direito
Flamengo empata com São Paulo em número de vitórias na era dos pontos corridos
Vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Sport, neste sábado (1), voltou a igualar as duas equipes
Arrascaeta alcança melhor marca da carreira no Brasileirão e supera desempenho de 2019
Recorde foi atingido com um gol de falta na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, neste sábado (1)
Filipe Luís exalta dupla do Flamengo e evita falar da final da Libertadores: 'Muito longe'
Técnico também colocou a torcida como fator determinante para a vitória sobre o Sport
