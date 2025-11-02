Filipe Luís e Carrascal na vitória do Flamengo sobre o Racing - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/11/2025 11:00

Rio - Após sentir uma lesão aos 20 minutos do primeiro tempo da vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Sport, neste sábado (1), Carrascal foi submetido a exames e foi diagnosticado com um edema ósseo na costela. Em comunicado, ainda na madrugada de domingo, o Rubro-Negro afirmou que o atleta já iniciou o tratamento no Departamento Médico.

"Substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3 x 0 Sport, Jorge Carrascal foi submetido a exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela, sem fratura. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube", disse o clube em nota.

Recém chegado no clube, o colombiano se transformou em peça importante para Filipe Luís na metade final da temporada 2025. Com um crescimento de produção nos últimos jogos, o meia possui um gol marcado e quatro assistências em 14 jogos no Flamengo.

Apesar da Conmebol ter creditado como contra de Rojo, foi dele o chute para o único gol do confronto das semifinais da Copa Libertadores contra o Racing. A vitória mínima no minutos finais do jogo de ida, no Maracanã, foi fundamental para a classificação para a final do torneio contra o Palmeiras.

Sem Carrascal por tempo indeterminado, o Flamengo só volta a campo na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na liderança provisória, o Rubro-Negro, com 64 pontos, espera um tropeço do Palmeiras para assumir de vez o topo da tabela. O Verdão joga neste domingo (2), contra o Juventude, em Caxias do Sul às 18h30 (de Brasília).