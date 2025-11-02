Comemoração de Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

Comemoração de ArrascaetaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/11/2025 09:43

Com a camisa 10, herdada desde a saída de Gabigol, o meia vem sendo destaque criativo e decisivo no Rubro-Negro. Aos 31 anos, Arrascaeta se transformou em uma das principais armas ofensivas do esquema de Filipe Luís. Ainda com o campeonato em andamento, ele possui 16 gols (vice-artilheiro do Brasileiro), 12 assistências, somando ao todo 28 participações em gols em 28 jogos.

No histórico ano de 2019, o uruguaio somou 27 participações a gols no Campeonato Brasileiro. Foram 13 gols, 14 assistências em 23 jogos, que foram cruciais para o título daquele ano. Na ocasião, o Flamengo teve a melhor campanha da história de um clube na era dos pontos corridos com 20 participantes, com 90 pontos conquistados, 28 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Arrascaeta, assim como o Flamengo, podem repetir números históricos de seis anos atrás. Na final da Copa Libertadores e na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, a equipe de Filipe Luís tem a chance de igualar o feito de Jorge Jesus, tornando-se o único clube a conquistar a dobradinha continental e nacional duas vezes. Até hoje, apenas Santos e Botafogo alcançaram essa marca, cada um em uma ocasião.