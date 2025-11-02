FLAMENGO X SPORT - CAMPEONATO BRASILEIRO - MARACANA - 01-11-2025 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/11/2025 12:00

Rio - Com a vitória sobre o Sport por 3 a 0, neste sábado (1), no Maracanã, o Flamengo chegou a 393 triunfos no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, igualando o São Paulo. Disputado desde 2003, o formato tem como o Rubro-Negro como um dos principais protagonistas.

Dono da melhor campanha da história de um clube na era dos pontos corridos com 20 participantes. O Clube em 2019, alcançou os 90 pontos conquistados, com 28 vitórias, seis empates e quatro derrotas. A nova meta alcançada marca um momento simbólico da temporada e no histórico de desempenho da equipe.

Apenas as duas equipes nunca foram rebaixados dos considerados 12 grandes neste formato e ambas possuem três títulos cada, com o Tricolor Paulista sendo o único tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Mesmo com rebaixamentos, Palmeiras e Corinthians são os maiores vencedores do torneio em sistema de liga, com quatro títulos cada.