Carlos Cuesta em ação na derrota do Vasco para o São Paulo, em São JanuárioRubens Chiri / São Paulo FC

Rio - Zagueiro do Vasco, Carlos Cuesta analisou a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, neste domingo (2), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor lamentou o gol sofrido no último lance do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, mas mostrou ter gostado da atuação do Cruz-Maltino.
"É algo que se dá inexplicavelmente. Vínhamos jogando muito bem. Hoje, nos faltou criar mais perigo. O gol no final do primeiro tempo mudou tudo. Eles vieram mais atrás e precisamos buscar outras formas de marcar. Mas não foi uma partida ruim. No 0 a 0, controlávamos o jogo. Depois, tudo mudou", disse o jogador após o confronto.
Ao lado de Robert Renan, o colombiano não era vazado há três jogos. "Não é alerta (sofrer dois gols), porque quando ficamos sem sofrer gols estávamos trabalhando muito bem. Podem falar de Robert Renan e Cuesta, mas o destaque é para toda a equipe", ponderou.
"O alerta é buscar corrigir o que fizemos mal para o próximo jogo, mas não é um alerta de que não trabalhamos bem. Ao contrário, trabalhamos muito forte. As partidas são assim, acontecem imprevistos, como o pênalti. Agora é trabalhar na reação", complementou.
Com o resultado, o Vasco permaneceu nos 42 pontos e caiu para a nona posição. O próximo compromisso será contra o Botafogo, em mais um jogo-chave na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. O clássico acontecerá na quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada. 