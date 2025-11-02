Carlos Cuesta em ação na derrota do Vasco para o São Paulo, em São Januário - Rubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 02/11/2025 23:13 | Atualizado 02/11/2025 23:13

"É algo que se dá inexplicavelmente. Vínhamos jogando muito bem. Hoje, nos faltou criar mais perigo. O gol no final do primeiro tempo mudou tudo. Eles vieram mais atrás e precisamos buscar outras formas de marcar. Mas não foi uma partida ruim. No 0 a 0, controlávamos o jogo. Depois, tudo mudou", disse o jogador após o confronto.

Ao lado de Robert Renan, o colombiano não era vazado há três jogos. "Não é alerta (sofrer dois gols), porque quando ficamos sem sofrer gols estávamos trabalhando muito bem. Podem falar de Robert Renan e Cuesta, mas o destaque é para toda a equipe", ponderou.

"O alerta é buscar corrigir o que fizemos mal para o próximo jogo, mas não é um alerta de que não trabalhamos bem. Ao contrário, trabalhamos muito forte. As partidas são assim, acontecem imprevistos, como o pênalti. Agora é trabalhar na reação", complementou.