Carlos Cuesta em ação na derrota do Vasco para o São Paulo, em São JanuárioRubens Chiri / São Paulo FC
Cuesta lamenta derrota do Vasco, mas pondera: 'Não foi uma partida ruim'
Cruz-Maltino foi superado pelo São Paulo em confronto direto pelo G-6, em São Januário
Cuesta lamenta derrota do Vasco, mas pondera: 'Não foi uma partida ruim'
Cruz-Maltino foi superado pelo São Paulo em confronto direto pelo G-6, em São Januário
Vasco perde para o São Paulo e não aproveita chance de encostar no G-6 do Brasileiro
Cruz-Maltino acumulou oportunidades, mas não converteu e viu o Tricolor Paulista sair com a vitória em São Januário
Retrospecto positivo de Diniz contra São Paulo é trunfo do Vasco em confronto direto
Cruz-Maltino venceu o Tricolor por 3 a 1, no primeiro turno do Brasileirão
Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações, arbitragem
Cruz-Maltino defende invencibilidade de 12 anos contra o time paulista em São Januário
Vasco renova contrato de promessa do Sub-20 até 2029
Revelado na base, atacante de 18 anos chegou ao clube em 2016
Vasco defende invencibilidade de 12 anos contra o São Paulo
Última derrota em São Januário aconteceu em 2013
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.