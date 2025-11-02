Fernando Diniz em treino do VascoMatheus Lima/ Vasco
Retrospecto positivo de Diniz contra São Paulo é trunfo do Vasco em confronto direto
Cruz-Maltino venceu o Tricolor por 3 a 1, no primeiro turno do Brasileirão
Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações, arbitragem
Cruz-Maltino defende invencibilidade de 12 anos contra o time paulista em São Januário
Vasco renova contrato de promessa do Sub-20 até 2029
Revelado na base, atacante de 18 anos chegou ao clube em 2016
Vasco defende invencibilidade de 12 anos contra o São Paulo
Última derrota em São Januário aconteceu em 2013
Vasco liga alerta com pendurados em sequência decisiva na briga por vaga na Libertadores
Cruz-Maltino tem jogadores importantes como Paulo Henrique, Tchê Tchê e Nuno Moreira com risco de suspensão
Com sequência de jogos no Rio, Vasco quer manter boa fase por vaga na Libertadores
Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino luta por classificação ao torneio continental
