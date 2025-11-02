Fernando Diniz em treino do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 02/11/2025 15:30

Rio - Em confronto direto por vaga na Libertadores, o Vasco enfrenta o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo marca o reencontro do técnico Fernando Diniz contra o time paulista, onde trabalhou entre 2019 e 2021.

O retrospecto positivo de Fernando Diniz contra o São Paulo é o trunfo do Vasco para manter a boa fase e seguir na cola da zona de classificação para a Libertadores. Ao todo, o treinador já enfrentou o time paulista em 15 oportunidades, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas.

Diniz teve passagem pelo São Paulo entre 2019 e 2021, e chegou a colocar o time na briga pelo título do Brasileirão de 2020, em meio a pandemia. Porém, a passagem terminou de forma conturbada. Ao todo, foram 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

De lá para cá, Fernando Diniz já enfrentou o São Paulo em sete ocasiões. E o retrospecto também é positivo. No período, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O treinador venceu o time paulista por três clubes diferentes desde então: uma com Santos, duas com o Fluminense e uma pelo Vasco.

Em oitavo lugar com 42 pontos, o Vasco tenta seguir na cola do G-7 antes do clássico contra o Botafogo, sexto colocado com 48, na próxima quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, é o nono, com 41.