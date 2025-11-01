Promessa da base, Juninho renova com o Vasco até 2029 - Dikran Sahagian/Vasco da Gama

Publicado 01/11/2025 15:20 | Atualizado 01/11/2025 16:00

Rio - O Vasco já trabalha proteger seus jovens talentos do assédio europeu. O Gigante da Colina anunciou neste sábado (1) a renovação do contrato do atacante Juninho, destaque do time sub-20, que assinou vínculo até julho de 2029.

"Renovar com o Vasco é muito mais do que assinar um contrato, é seguir acreditando em um sonho que começou quando eu ainda era criança. Aqui foi onde aprendi a jogar, a respeitar, a sonhar grande. O Vasco me formou como atleta e como pessoa, e eu quero continuar crescendo junto com o clube", disse.

Natural de Duque de Caxias (RJ), o jogador de 18 anos chegou ao Vasco em 2016, com nove anos. O jovem começou no futsal e fez a transição para o campo.

Durante seu período de formação, Juninho conquistou títulos como a Copa Brasileirinho Sub-14, o Torneio Guilherme Embry Sub-16, cinco Cariocas, três Metropolitanos, uma GoCup e uma Taça Guanabara.

"Juninho é um atleta que tem um DNA vascaíno marcante, muita coragem e agilidade. Ele vem se superando diante dos desafios que cada categoria e, neste ano, tem sido um dos jogadores mais regulares do nosso Sub-20, fazendo por merecer esta renovação contratual", disse Rodrigo Dias, gerente geral da base.

Com a extensão do contrato até 2029, o Vasco garante a dedicação nas categorias de base para o futuro do time profissional.