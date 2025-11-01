Vasco defende invencibilidade de 12 anos contra o São Paulo - Matheus Lima/Vasco

Publicado 01/11/2025 13:00

Rio - Sonhando com vaga na Libertadores em 2026, o Vasco enfrenta o São Paulo neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Em confronto direto, o Cruz-Maltino defende uma invencibilidade de 12 anos contra o time paulista dentro do Caldeirão.

A última derrota do Vasco para o São Paulo em São Januário aconteceu em 15 de setembro 2013, pelo Brasileirão. Na ocasião, os paulistas venceram por 2 a 0, com gols de Rodrigo Caio e Antônio Carlos. No mesmo ano, o Cruz-Maltino foi rebaixado para a segunda divisão.

Desde então, foram seis confrontos em São Januário, com quatro vitórias do Vasco e dois empates. No ano passado, o Gigante da Colina goleou o São Paulo por 4 a 1, com gols de Allan Franco (contra), Estrella, Leandrinho e David, enquanto André Silva descontou.

No primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Vasco venceu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, com gols de Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Além da vitória, foi uma das melhores atuações do Cruz-Maltino sob o comando do técnico Fernando Diniz.