Paulo Henrique em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 31/10/2025 10:30

Rio - Em grande fase pelo Vasco, Paulo Henrique, de 29 anos, tem chamado a atenção dos torcedores não somente por suas boas valências como lateral-direito, que o levaram até a seleção brasileira, mas também pelo bom desempenho com a perna esquerda. Até o momento são quatro, dos seis gols que marcou no Cruz-maltino, com a perna que não é a boa. O atleta tentou explicar a situação.

"O volante acaba usando mais a perna não dominante do que o lateral. Como fiz a base e alguns jogos de profissional como volante, isso contribui. Acerto algumas vezes, erro, mas isso tem me ajudado bastante", contou em entrevista ao "Globo Esporte".

A boa performance com a perna esquerda rendeu brincadeiras por parte de alguns torcedores do Vasco, que o chamam de "canhoto". Paulo Henrique afirmou que se diverte com a situação.

"Isso é uma loucura que está acontecendo (risos). É algo do momento, da necessidade do jogo. Eu nem penso em perna direita ou perna esquerda. É claro que a direita é a dominante, eu me sinto mais confortável com ela. Mas, por conta do jogo, do improviso, a bola cai na perna esquerda ou tem mais espaço, eu conduzo com a esquerda. Acerto algumas vezes, erro, mas isso tem me ajudado bastante", disse.