Paulo Henrique em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Paulo Henrique brinca com fama de 'canhoto' e explica facilidade com perna esquerda: 'Improviso'
Lateral, de 29 anos, é um dos destaques do Vasco
Com sequência de jogos no Rio, Vasco quer manter boa fase por vaga na Libertadores
Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino luta por classificação ao torneio continental
Vasco divulga parcial de ingressos vendidos para duelo com o Juventude
Partida será somente no sábado (8), às 18h (de Brasília)
Ancelotti vai ver jogo do Vasco antes de última convocação de 2025
Italiano estará em São Januário neste domingo
Talismã do Vasco, Barros dá nova cara para o meio-campo e segue invicto
Em 11 jogos, volante soma sete vitórias e quatro empates
