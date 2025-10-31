Rio- O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assistirá neste domingo (2) ao duelo entre Vasco e São Paulo, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão, ás 20h30 (de Brasília). As informações são do portal "LANCE".
Rodrigo Caetano, o coordenador da Seleção, também estará presente no jogo. Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, foi convocado pelo treinador na Data Fifa deste mês e jogou nos amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão. Além dele, Leo Jardim já foi convocado no atual ciclo, Philippe Coutinho já defendeu a Seleção e Rayan, em grande fase, vem sendo observado por Ancelotti.
O italiano completa o ‘tour’ pelos estádios cariocas com a ida à Colina. Antes, ele já havia comparecido ao Maracanã e ao Nilton Santos. O técnico vem viajado pelo Brasil para acompanhar partidas do Brasileirão, junto com auxiliares.
No ano que vem, antes da Copa do Mundo, o Brasil terá amistosos em março, provavelmente contra seleções do futebol europeu. Os adversários não estão definidos.
