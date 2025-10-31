Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Rio - A torcida do Vasco promete fazer mais uma grande festa em São Januário. O Cruz-Maltino informou que 15 mil torcedores já garantiram ingresso para o duelo com o Juventude, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado, dia 8, às 18h (de Brasília).
O Gigante da Colina sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Neste momento, o time comandado por Fernando Diniz ocupa a oitava posição, com 42 pontos - cinco de desvantagem para o Botafogo, o primeiro dentro da zona de classificação para o torneio continental.
Antes, o Vasco terá o São Paulo pela frente. O jogo válido pela 31ª rodada acontecerá neste domingo (2), às 20h30, em São Januário. Os ingressos para o confronto foram esgotados.