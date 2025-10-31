Apoio da torcida pode ser diferencial do Vasco para ampliar a sequência de vitórias no Brasileirão - Divulgação / Vasco

Apoio da torcida pode ser diferencial do Vasco para ampliar a sequência de vitórias no BrasileirãoDivulgação / Vasco

Publicado 31/10/2025 22:31

Rio - Em ótima fase no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá pela frente três jogos no Rio de Janeiro para engrenar ainda mais em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem. O primeiro adversário será o São Paulo, domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada.

Outra sequência importante