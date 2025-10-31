Rio - Em ótima fase no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá pela frente três jogos no Rio de Janeiro para engrenar ainda mais em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem. O primeiro adversário será o São Paulo, domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada.
Depois, o Cruz-Maltino enfrentará o Botafogo, no Nilton Santos, em novo confronto direto pelo G-7. Por fim, o Gigante da Colina fará duelo com o Juventude, em São Januário.
A final desta edição do torneio continental, entre Flamengo e Palmeiras, favoreceu a luta vascaína. Agora, sete times garantem vaga à principal competição sul-americana. Neste momento, o Vasco ocupa a oitava posição na tabela, com 42 pontos. O sétimo é justamente o Botafogo, que soma 47.
Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco vem de sequência de quatro vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas não é só isso: nas últimas dez partidas, foi superado apenas uma vez - pelo Palmeiras, no Allianz Parque. De resto, ganhou seis e empatou três.
