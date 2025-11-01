Fernando Diniz Matheus Lima/Vasco

Rio - Em bom momento na temporada e sonhando com vaga na Libertadores, o Vasco ligou o alerta com os jogadores pendurados. O Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão, com cinco jogadores sob risco de suspensão.
Entre os pendurados, três são titulares absolutos com Fernando Diniz: o lateral-direito Paulo Henrique, o volante Tchê Tchê e o atacante Nuno Moreira. Além deles, o meia Paulinho e o atacante David também estão pendurados, mas apenas o meio-campista não tem recebido oportunidades com o treinador.
O Vasco terá uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, incluindo dois confrontos diretos na disputa por vaga na Libertadores. Em oitavo lugar com 42 pontos, o Cruz-Maltino está um ponto à frente do São Paulo e cinco atrás do Botafogo, sétimo colocado, e próximo adversário no Brasileirão.
Após enfrentar o São Paulo em confronto direto pela oitava colocação, o Vasco enfrenta o Botafogo, dia 5, às 19h30, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Por isso, a comissão técnica de Fernando Diniz terá como principal desafio evitar perder peças importantes para o clássico decisivo por vaga no G-7.