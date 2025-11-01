Fernando Diniz Matheus Lima/Vasco
Vasco liga alerta com pendurados em sequência decisiva na briga por vaga na Libertadores
Cruz-Maltino tem jogadores importantes como Paulo Henrique, Tchê Tchê e Nuno Moreira com risco de suspensão
Vasco renova contrato de promessa do Sub-20 até 2029
Revelado na base, atacante de 18 anos chegou ao clube em 2016
Vasco defende invencibilidade de 12 anos contra o São Paulo
Última derrota em São Januário aconteceu em 2013
Com sequência de jogos no Rio, Vasco quer manter boa fase por vaga na Libertadores
Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino luta por classificação ao torneio continental
Vasco divulga parcial de ingressos vendidos para duelo com o Juventude
Partida será somente no sábado (8), às 18h (de Brasília)
Ancelotti vai ver jogo do Vasco antes de última convocação de 2025
Italiano estará em São Januário neste domingo
