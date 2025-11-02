Rio - Em confronto direto por vaga na Libertadores, Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino chega embalado em um grande momento sob o comando do técnico Fernando Diniz, enquanto o Tricolor tenta encaixar uma sequência de resultados positivos e deixar para trás a oscilação.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).
Como chega o Vasco
Embalado por quatro vitórias nas últimas cinco partidas do Brasileirão, o Vasco entrou na briga por vaga na Libertadores. Depois de encerrar um jejum quase cinco meses sem vencer dentro de casa, o Cruz-Maltino conseguiu emendar uma sequência de quatro vitórias seguidas como mandante, sendo três em São Januário. Agora, defende também uma invencibilidade de 12 anos contra o São Paulo no Caldeirão.
Para o confronto direto contra o São Paulo, o Vasco terá o reforço de Rayan. Destaque do time, o atacante desfalcou o time na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0. Além dele, o técnico Fernando Diniz também volta ao time após cumprir suspensão. Por outro lado, o meia Garré permanece como desfalque e está em transição devido a uma pubalgia.
Como chega o São Paulo
Após vencer o Bahia e se recuperar de uma sequência de três derrotas consecutivas, o São Paulo teve dias mais calmos para trabalhar para o confronto direto com o Vasco. Apesar de despencar na tabela com a fase ruim recente, o Tricolor ainda está na briga por vaga na Libertadores. Para alcançar o objetivo, o técnico Hernán Crespo tenta recolocar o time nos trilhos e engatar uma sequência positiva na reta final.
Para o jogo contra o Vasco, o técnico Hernán Crespo ganhou reforços. Entre eles, o retorno do zagueiro Rafael Tolói, que se recuperou de lesão muscular e treinou durante a semana sem restrições físicas. Por outro lado, o lateral-direito Cédric segue fora, assim como nomes importantes como Calleri e Oscar, e outros como Ryan, André Silva e Luan.
Vasco x São Paulo
Brasileirão - 31ª rodada Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Data e horário: 02/11/2025, às 20h30h (de Brasília) Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Wagner Reway (SC)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.