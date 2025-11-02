Rio - Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Vasco perdeu para o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (2), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi movimentada, mas o Cruz-Maltino não aproveitou as oportunidades criadas e desperdiçou a chance de encostar no G-6 da competição. Lucas Moura e Luiz Gustavo balançaram a rede para selar o triunfo do Tricolor Paulista.
Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz permaneceu nos 42 pontos e caiu para a nona posição. O próximo compromisso será contra o Botafogo, em mais um jogo-chave na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. O clássico acontecerá na quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada.
O jogo
Vasco e São Paulo protagonizaram um primeiro tempo movimentado, intenso e disputado. Os dois times marcaram alto, pressionaram a saída de bola e criaram boas oportunidades. Os goleiros precisaram trabalhar logo cedo, com defesas simples.
A partir dos 20 minutos, o Cruz-Maltino tentou controlar mais o confronto e viu o Tricolor Paulista apostar nos contra-ataques. Rayan teve boa chance após cruzamento de Piton, mas foi atrapalhado pela marcação e não conseguiu finalizar. Depois, Coutinho cobrou escanteio e Rayan, sozinho, cabeceou na trave. Na sobra, Robert Renan soltou uma bomba e Rafael espalmou.
A resposta dos visitantes veio com Gonzalo Tapia. Em ataque rápido, Bobadilla jogou na área, Lucas Moura deixou passar e o atacante chutou firme, para milagre de Léo Jardim. Quase nos acréscimos, Andrés Gómez assustou em batida de fora.
Porém, no último lance da etapa inicial, Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR após escanteio para o São Paulo. O árbitro viu um agarrão de Paulo Henrique em Arboleda e apontou pênalti. Na cobrança, aos 51, Lucas Moura abriu o placar.
Na volta do intervalo, o Vasco aumentou o ritmo e pressionou em busca do empate. Andrés Gómez cruzou rasteiro para Coutinho, que dominou, girou e mandou para fora. A bola passou perto da trave. Em seguida, Nuno Moreira acionou Andrés Gómez pela direita. O colombiano arrancou e, cara a cara, finalizou para nova defesa de Rafael. Então, Diniz chamou Matheus França e Vegetti para as vagas de Barros e Nuno Moreira, respectivamente.
O Tricolor Paulista respondeu em batida firme de Sabino, que obrigou Léo Jardim a trabalhar. Outros que entraram no Gigante da Colina foram GB, David e Mateus Carvalho - nos lugares de Tchê Tchê, Lucas Piton e Coutinho. Aos 41, Ferreirinha fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Luiz Gustavo, que matou o confronto. Pouco antes, Rigoni havia perdido ótima oportunidade: o argentino roubou e ficou de frente para Léo Jardim, mas errou o alvo.
Vasco 0x2 São Paulo
Data e hora: 02/11/2025, às 20h30 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Gols: Lucas Moura, aos 51 min/1ºT (0-1); Luiz Gustavo, aos 41 min/2ºT (0-2). Cartões amarelos: Paulo Henrique e Nuno Moreira (VAS); Alan Franco e Enzo Díaz (SAO). Cartões vermelhos: -
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (David); Tchê Tchê (GB), Barros (Matheus França) e Coutinho (Mateus Carvalho); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo) Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton (Ferraresi), Pablo Maia, Bobadilla (Luiz Gustavo) e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson); Lucas Moura (Rigoni) e Gonzalo Tapia (Ferreirinha).
