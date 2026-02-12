Presidente do Flamengo, Bap fez o maior investimento do clube para contratar Lucas Paquetá - Gilvan de Souza / Flamengo

12/02/2026

pé no freio na possibilidade de o clube fazer um novo grande investimento em 2026, nos moldes de Lucas Paquetá. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, descartou um retorno imediato de Vini Jr . Na segunda parte da entrevista ao jornal espanhol 'As', o dirigente rubro-negro também colocou um, nos moldes de Lucas Paquetá.

"Posso contratar mais de um Lucas Paquetá? Sim, posso. Vou contratar? Não, porque não tenho certeza se com um Paquetá consigo ganhar tudo. É um processo. Nunca se investe tudo num único negócio, porque, se der errado, você está arruinado. Mas se der certo, invisto um pouco mais. Se vejo que há espaço para o Flamengo crescer e para aumentarmos os gastos, vamos gastar o dinheiro de qualquer jeito? Não vamos", afirmou Bap, explicando mais sobre o pensamento em relação a aumento de dívidas:

"Não vou contratar outro Lucas Paquetá agora porque não tenho certeza se consigo cumprir todas as minhas obrigações este ano. Eu poderia me endividar, mas não acho que seja saudável para o Flamengo fazer isso", explicou.



A decisão de Bap sobre o novo estádio do Flamengo



Ao seguir o mesmo raciocínio de evitar endividamento para o clube, Bap reforçou que o Maracanã é o único plano da diretoria até o fim da concessão, em 2044. Apesar da compra do terreno do antigo Gasômetro, na zona portuária do Rio, realizada pela antiga gestão, o presidente do Flamengo confirmou que não pretende avançar com as obras do novo estádio.



"Com a nossa gestão, a receita do Maracanã dobrou. O Maracanã é meu e tenho 19 anos para esperar e ver se preciso construir um novo estádio ou não. Já tenho meu próprio estádio pelas próximas duas décadas. Não vamos abrir mão dele", explicou.



"Por que eu o construiria? Hoje, o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Portanto, se decidirmos construir um estádio para o Flamengo, teria que custar mais de 500 milhões de euros. Os juros sobre isso seriam de 75 milhões de euros por ano. Eu teria que pagar quase dois Lucas Paquetá por ano em juros. Por que eu faria isso se tenho o Maracanã?".