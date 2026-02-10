Vini Jr em campo pelo Real Madrid - AFP

Publicado 10/02/2026 16:02

Rio - O Flamengo não esconde o desejo de ter Vini Jr de volta, mas reconhece que o retorno é inviável no cenário atual. Em entrevista ao jornal espanhol 'As', o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que o clube ainda não tem condições financeiras para uma operação deste porte, ressaltando a prioridade do atacante em permanecer na Europa.

Para explicar o distanciamento entre as partes, Bap traçou um paralelo entre a fase pessoal do jogador com a de Lucas Paquetá, recém-contratado pelo Rubro-Negro. Segundo o mandatário, essas circunstâncias influenciam diretamente nas escolhas profissionais de cada um.



"O Paquetá tem alguém lhe esperando em casa todos os dias, tem uma família. O Vini ainda não tem ninguém que o espera em casa. São momentos diferentes", afirmou o presidente.



Apesar do tom realista, as portas da Gávea seguem escancaradas para o futuro. O dirigente reforçou a forte identificação do atleta com o clube ao declarar que “Vini Jr é sempre bem-vindo aqui”.



Atualmente, o craque possui vínculo com o Real Madrid até junho de 2027 e, segundo apuração da 'ESPN', vive um estágio de espera na Espanha. A tendência é que as conversas para uma possível renovação contratual ocorram apenas após o término da Copa do Mundo.