Marcos Leonardo é do Al HilalFayez Nureldine / AFP

Publicado 10/02/2026 17:20

Rio - De saída do Al-Hilal, Marcos Leonardo, de 22 anos, não será uma das opções do Flamengo para o ataque. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro sondou o centroavante em outra oportunidade, mas acabou sendo rejeitado pelo atleta, que foi revelado pelo Santos.

Na ocasião, Marcos Leonardo vivia um bom momento no Al-Hilal, e recebeu uma consulta do Flamengo. O atacante teria respondido que não tinha interesse de morar no Rio de Janeiro e priorizaria um retorno para São Paulo em uma volta ao Brasil.

A recusa foi lamentada pelo Flamengo e também pelo técnico Filipe Luís, pois, as características de Marcos Leonardo se encaixam no perfil desejado pelo Rubro-Negro para reforçar o setor.

O atacante está na lista de transferência do Al-Hilal. No futebol saudita, ele entrou em campo em 67 jogos, anotou 33 gols e deu quatro assistências.