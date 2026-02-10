Marcos Leonardo é do Al HilalFayez Nureldine / AFP
Marcos Leonardo rejeitou sondagem, e Flamengo não tentará investida
Atacante, de 22 anos, está de saída do Al-Hilal
Bap admite sonho de repatriar Vini Jr, mas descarta retorno imediato ao Flamengo
Presidente rubro-negro compara situação do atacante com a de Paquetá e aponta prioridade do craque em ficar no futebol europeu
Arrascaeta vê estilo de jogo mais próximo da Seleção: 'Uruguai é mais defensivo'
Meia do Flamengo admite que tem dificuldades para atuar na seleção de seu país
Vitória x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Time de Filipe Luís tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro contra a equipe baiana
Na mira do Flamengo, Richarlison prioriza seguir no exterior
Atacante, de 28 anos, defende o Tottenham
Filipe Luís pede, e Flamengo segura atacante cobiçado por clube mexicano
Luiz Araújo, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
